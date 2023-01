"Un grande approccio, abbiamo ancora fame"

Forlì riprende il discorso da dove lo aveva interrotto quindici giorni prima. Anche Rimini finisce infatti preda dei biancorossi forlivesi: una prestazione che non può che lasciare grande soddisfazione in casa Unieuro. "Siamo stati molto bravi, complimenti ai ragazzi – esclama coach Antimo Martino –. Ero consapevole che la squadra avesse approcciato al meglio il match, allenandosi alla grande in queste settimane. Però, dopo uno stop del genere, le incognite sono tante e un pizzico di paura c’è sempre. Invece l’atteggiamento è stato super positivo".

Pronti, via, l’Unieuro parte in quinta, quindi risponde per le rime ad ogni tentativo avversario. Come avvenuto nel secondo quarto, quando Rimini, avvicinatasi sul -6, viene prontamente respinta dopo un timeout chiamato dallo stesso Martino. "Sono felice che la squadra abbia la giusta reazione all’interno delle partite – conferma il tecnico –, è un segnale positivo. Abbiamo gestito bene il vantaggio, ma è comunque stata una partita fisica, con alcuni quintetti di Rimini particolarmente insidiosi. Il gioco corale ben riuscito, poi, ci ha indubbiamente supportato".

A proposito di fisicità, Forlì ha dovuto fare i conti con un Ogbeide tarantolato, perlomeno nella prima metà di partita. "Abbiamo scelto di essere molto aggressivi sugli esterni. Ha funzionato, ma ha anche creato ai lunghi maggiori spazi. Essere aggressivi non significa regalare schiacciate: nel secondo tempo siamo stati più accorti. Riuscendo a mantenerci ‘forti’ sul perimetro e tamponando meglio l’area".

L’unica nota un po’ stonata della serata è stato ‘Vee’ Sanford, mai davvero in partita, come ammette il tecnico biancorosso: "Il suo atteggiamento è stato positivo, voleva entrare in ritmo a tutti i costi ed è lui il primo a non essere felice della sua prova. Lo abbiamo cercato a tutti i costi, cadendo in errore, e anche Vincent in alcuni momenti ha insistito ad attaccare l’area. Deve abituarsi a un gioco differente rispetto a quello della serie A. Qui ci sono molti più contatti, una fisicità da tollerare. Saprà comunque farne tesoro".

Ma c’è un aspetto che colpisce: "Nonostante la striscia positiva, ci siamo ripresentati con la stessa grande fame ed è una bella cosa. Ci godiamo questa vittoria, in un palasport che ci ha supportato alla grande. I ragazzi stanno meritando questo affetto e si sta creando la giusta sinergia col pubblico. Mercoledì prossimo, qui, ci giochiamo l’accesso alla Final Four di Coppa Italia: spero di avere questo sostegno". L’attenzione, però, è su Pistoia. "Andremo in Toscana pronti a disputare la miglior partita possibile, contro una squadra che sta dimostrando tutta la sua solidità. Sarà un incrocio notevole, però ci arriviamo nelle migliori condizioni possibili".

Simone Casadei