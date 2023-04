Un rinforzo: se non ora, quando?

Aggiungere un giocatore al roster biancorosso in vista della volata finale oppure no: il tema è delicato perché l’Unieuro sta certamente giocando benissimo anche così, e inoltre – da primi in classifica – sarebbe una mossa da leggere nella chiave della lotta alla promozione, dunque con un paradosso. Ovvero una spesa per disputare l’anno prossimo un campionato già molto dispendioso. Tuttavia, copiando un celebre motto, viene da chiedersi: se non ora, quando?

Come argomenta il nostro Simone Casadei ragionando sui possibili nomi che potrebbero rivelarsi disponibili, non serve una superstar, sarebbe sufficiente un giocatore di complemento. Semplicemente un modo per onorare un gruppo straordinario e il tanto celebrato pubblico forlivese, assecondandone i sogni fino in fondo, evitando fastidiosi rimpianti. Specie perché le rivali non sembrano avere dubbi sul da farsi: Torino si è già rinforzata, è realistico che lo facciano anche le altre.

Quanto ai costi: certamente i soci vanno ringraziati per la continuità ad alto livello che stanno assicurando da ben 7 anni. C’è però un dato da sottolineare: se Forlì è lassù, davanti a società ben più ricche, è perché ha colmato questa differenza in campo, con le intuizioni su alcuni giocatori e con il lavoro tecnico di coach Antimo Martino. Se prima o poi si vuole fare un giro in A1, questa è l’annata ideale, in cui si può ottenere il massimo risultato senza svenarsi quanto le rivali. Da questo punto di vista, Forlì ha risparmiato, grazie a un modello tecnico sostenibile. Tutti bravi. L’ultimo sforzo sarebbe solo la logica conseguenza.

Marco Bilancioni