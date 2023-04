Un titolo e quattro podi ai Regionali giovanili Mattia Circolari vince l’oro negli Under 10

Un titolo regionale e quattro podi: questo il bottino dei giovani scacchisti forlivesi al Campionato Regionale Under 18, tenutosi domenica a Bologna. La soddisfazione più grande l’ha data Mattia Circolari, che si è imposto nella categoria Under 10, confermando la capacità della scuola biancorossa, guidata dal maestro Roberto Bartolozzi, di sfornare ogni anno nuovi talenti. Ha accarezzato il sogno della vittoria anche Tommaso Crescentini nell’Under 12, ma si è dovuto arrendere all’ultimo turno, conservando comunque la seconda piazza davanti al suo compagno d’allenamento Simone Lega. Infine Gabriele Lugaresi ed Elia Bergamaschi, rispettivamente terzo nell’Under 14 e secondo nell’Under 18, hanno confermato il loro ottimo momento, battendosi alla pari con i migliori per tutta la durata del torneo.