Una dura lezione per lo Scirea

Pesante ko per il Gaetano Scirea che, nell’ultima gara interna della stagione, cade 48-89 (12-22; 29-45; 38-60) contro la Scuola Basket Ferrara. Con soli nove effettivi e tante assenze pesanti, i ragazzi di coach Montuschi provano a restare in scia nel primo quarto grazie a Biandolino, prima di venire sommersi da un incontenibile Xausa che dilata irreversibilmente il distacco. Cinque i giocatori in doppia cifra per gli estensi, mentre tra le fila bianconere si segnala il rientro di Spagnoli dopo quasi due anni di stop. Sabato prossimo, a Santarcangelo, si giocherà l’ultima gara della stagione prima dell’estate che servirà a organizzare il futuro dopo la retrocessione sul campo.

Scirea: Benzoni 18, Maltoni, Monticelli 4, Biandolino 14, Baietta, Galarza 5, Spagnoli 2, Palazzi, Torelli 5. All. Montuschi.