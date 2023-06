Una novità a canestro per Forlì A luglio c’è il Wbsc Supercamp

di Gianni Bonali

Sbarca per la prima volta a Forlì e Castrocaro, da luglio per la sua 30ª edizione, il mondo del Wbsc Supercamp international basketball school ‘Claudio Papini’. Un’iniziativa di ambito sportivo che dal 2 al 22 luglio vedrà coinvolti oltre 320 ragazzi e ragazze dai 10 ai 20 anni di età, provenienti da tutta Italia e dall’estero: lingua ufficiale, l’inglese. Tre i campi in cui si svolgerà la formazione cestistica dei partecipanti: il palasport Villa Romiti, la palestra dell’Istituto tecnico Marconi e quella del polisportivo Monti della Cava.

L’edizione 2023, diretta dall’allenatore nazionale forlivese Stefano Colombo, propone tre settimane all’insegna dei fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro, della tecnica, della crescita e del miglioramento in rapida successione: la prima fase dal 2 all’8 luglio, la seconda dal 9 al 15 e la terza dal 16 al 22. La parola chiave sarà comunque divertimento, per un’esperienza che resterà nella memoria dei partecipanti, che alloggeranno in tre alberghi a Castrocaro Terme.

Il Supercamp, dopo 24 edizioni presso il centro sportivo di Sportilia (Santa Sofia) e 5 a Montecatini, arriva a Forlì confermando la sua matrice internazionale con la presenza di ‘campers’ provenienti anche da Croazia, Finlandia, Hong Kong, Israele e Svezia. "E’ un piacere ospitare questo importante appuntamento – afferma Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo sport –, in una stagione in cui la pallacanestro forlivese ha raccolto grandi risultati. Le prossime edizioni saranno sempre forlivesi e i ragazzi con i familiari al seguito avranno anche l’opportunità di visitare i luoghi e le bellezze della nostra città".

Di alto profilo gli allenatori presenti, con 50 tecnici provenienti da Italia, Croazia, Grecia, Israele, Spagna, Svezia e Usa, con il debutto dei coach americani Kevin Freeman e Jessie Woods. "Prima di tutto ringrazio i Comuni di Forlì e Castrocaro Terme Terra del Sole per l’ospitalità – dice Stefano Colombo, organizzatore dell’evento –. Forlì è la città del basket e ha vissuto un’annata brillante per la pallacanestro sia a livello di prima squadra che di giovanili. In questa edizione del Supercamp, per la prima volta, trasmetteremo in diretta sui canali social nella giornata del sabato le partite che chiuderanno ogni settimana di formazione: l’8, il 15 e il 22 luglio".

Nella sua storia il Wbsc Supercamp ha visto calcare i suoi parquet da ragazzini che hanno poi fatto carriere importanti. Tra questi, Luigi Datome (Olimpia Milano), lo svedese Tobias Borg (Bc Andorra), la svedese Klara Lundquist (fra i migliori dieci prospetti nella Wnba, la lega professionistica femminile negli Usa), Tommaso Oxilia (Basket Ravenna), Carlo Fumagalli (Aurora Desio) e Marco Restelli (Oleggio Basket) per citarne alcuni.