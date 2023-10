Una serata per ricordare una figura storica: la Tre Martiri onora il ‘padre’ Gino Bertaccini

Tutti assieme appassionatamente a vent’anni dalla scomparsa di Gino Bertaccini. Il padre padrone della storica Tre Martiri di Forlì. Questa sera, alle 20.30, presso il polisportivo Otello Buscherini i ‘suoi ragazzi’ hanno organizzato un memorial dedicato a lui, indimenticato fondatore che, nel 1949, a soli vent’anni, s’inventò una squadra nel nome di Pino Maroni, Antonio Zoli e Antonio Piazza, i tre partigiani di San Martino in Strada, suoi coetanei, uccisi nel 1944 dai fascisti durante la Resistenza.

Il 7 settembre 2003 Bertaccini, alla guida del suo ammaccatissimo furgone, molto noto ai suoi passaggi in città, fu colto da un malore, che si portò via un pezzo irripetibile della storia pionieristica dello sport forlivese. Per 54 anni, col suo inconfondibile eskimo verde, Bertaccini è stato presidente, segretario, allenatore, magazziniere e segnalinee di una delle prime polisportive del nostro territorio, affiancando al calcio anche la squadra di pattinaggio, dove militò il sette volte iridato sulle rotelle Federico Guardigli, e quella di ciclismo.

Nel calcio la squadra, attraversò tante categorie. La più importante nel 1964-65 in Prima Categoria, che all’epoca era il quinto livello del calcio italiano. A due decenni dalla scomparsa di Bertaccini il gruppo, tra le centinaia di giocatori scesi in campo con quelle inconfondibili maglie orange, si ritrova ancora nella chat 86777: il numero di telefono dell’abitazione dello stesso popolarissimo patron della Tre Martiri. Una squadra che, negli ultimi anni divenne famosa per un’attività che continuava, imperterrita, una formazione che scendeva in campo, nonostante le tante sconfitte, dando modo di giocare a tanti giovani.

Stasera assieme ai tanti ex in campo anche il Club Forza Forlì, legato alla storia della Tre Martiri per la militanza in quella squadra di diversi ‘senatori’ del club biancorosso. Animatore e organizzatore dell’evento, che come si conviene si concluderà a tavola, è Massimo Altavilla, impegnatissimo a mettere assieme un gruppo di protagonisti di diverse epoche che torneranno in campo per ricordare un personaggio indimenticabile. La partita sarà diretta da Italo Mambelli, che chiuderà la sua infinita carriera fatta di oltre quarant’anni col fischietto con Uisp e Csi.

Una serata per ricordare Gino Bertaccini: mangia arbitri, burbero, fatto tutto a modo suo, ma con una passione genuina e sincera e col merito di amare lo sport dando a tutti la chance per praticarlo.

Franco Pardolesi