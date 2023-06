Una stagione da incorniciare per il forlivese Pasquarella

Proprio in coda alla stagione la gioia più grande di una stagione comunque molto positiva. Fa quasi impressione dirlo – in senso più che positivo s’intende –, ma il campione regionale del Trentino di slalom gigante, nella categoria Aspiranti, è forlivese purosangue, ovvero il neodiciottenne Riccardo Pasquarella. Forlivese di montagna, verrebbe da dire, visto che ormai da un lustro si è trasferito (da solo) in Val di Fassa, esattamente a Pozza per dar voce alla sua grande passione, lo sci.

Una passione che lo ha ripagato con questo importantissimo titolo, considerato che in Trentino la concorrenza è davvero spietata. Il Comitato trentino della Fisi, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha riunito in un’unica gara le varie categorie e Pasquarella si è classificato al 32º posto assoluto – su circa 120 partecipanti – con il tempo di 2’00’’61 (32º nella prima manche, 29º nella seconda) a 2’’17 dal vincitore assoluto che gli è valso, però, la medaglia d’oro nella sua categoria, quella degli Aspiranti, riservata ai nati nel 2005 e 2006.

Più che soddisfatto lo stesso Riccardo Pasquarella, rientrato in Trentino dopo un weekend passato in famiglia, a Forlì, il primo da ottobre: "Sono molto contento – spiega –, perché come si può ben immaginare il livello è piuttosto alto e ci sono già dei ragazzi della mia età che fanno parte, anche se solo come aspiranti, dei corpi militari e, dunque, in futuro faranno gli sportivi a tempo pieno. Certamente non dispiacerebbe anche a me ma non è così semplice, vedremo in futuro".

Riccardo Pasquarella, grazie anche al progetto Ski&Ice College, frequenta la quarta Liceo Scientifico tradizionale a Pozza: un percorso appositamente studiato per gli sciatori di alto livello che spesso si allenano al mattino, pur frequentando una scuola superiore pubblica.

"Poi maggio è il mese in cui recuperiamo tutte le verifiche saltate durante la stagione agonistica: quest’anno, per me, sono solo una quindicina ma lo scorso anno solo state ben 25. Tornando alla stagione agonistica devo dire che era iniziata davvero bene guadagnando tanti punti per scalare le classifiche e partire con pettorali sempre migliori. Nella prima sono partito col numero 80 e sono riuscito ad entrare nei primi 30. Poi via via mi sono piazzato spesso tra i primi 10 anche se, purtroppo, sono arrivato mi sono infortunato, in allenamento, a caviglia e ginocchio tre settimane prima dei Campionati Italiani di categoria. Ho gareggiato ugualmente, anche se lontano dalla forma migliore, e sono arrivato 15º in gigante e 16º in superG".

Ugo Bentivogli