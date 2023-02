Una tripletta di Sesena nel blitz della Rari Nantes

Terza vittoria in cinque gare di campionato per la Rari Nantes Romagna nel girone marchigiano della serie C di pallanuoto. Per i forlivesi secondo successo in trasferta, questa volta 9-7 a Pesaro, piscina di casa del Pian del Bruscolo, ultima in classifica a 0 punti. Malgrado le importanti assenze, e con una formazione alla ricerca dei suoi primi punti, la Rari Nantes tiene bene il passo chiudendo in parità (2-2 e 0-0) la prima metà gara. È nel terzo tempo che i forlivesi fanno la differenza segnando 5 gol contro i 2 dei marchigiani: il 7-4 permette ai romagnoli di gestire la gara sino in fondo e chiuderla sul 9-7. Reti di Baldovini, Barzanti (2), Deidda, Morosi, Sallioni, Sesena (3).

Risultati serie C Marche (5ª giornata): Jesina-Persicetana 13-7, Bologna-Blu Gallery 17-4, Fermo-Ravenna 6-6, Moie-Tolentino 5-17, Pian del Bruscolo-Rari Nantes Romagna 7-9. Classifica: Jesina, Tolentino 15; Bologna 12; Rari Nantes Romagna 9; Ravenna 7; Moie 6; Fermo 4; Blu Gallery, Persicetana 3; Pian del Bruscolo 0.