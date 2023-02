Under 17, accesa finale regionale con la Virtus

La gara di andata della finale regionale U17 Eccellenza ha premiato la Virtus Bologna. Dopo un inizio positivo, la Pallacanestro 2.015 è rimasta al palo nel terzo quarto (-11 al 30’) e a nulla è valso il forcing in un’ultima frazione, comunque estremamente equilibrata. Forlì ritrova la parità sul 62-62 al 37’, ma il finale di gara è tutto di marca Virtus, che si impone ai Romiti per 66-72 (Sanviti in evidenza con 17 punti). Lo scarto finale lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno, che si disputerà oggi (ore 18.30) al PalaCus di Bologna. Tutto facile, invece per l’U19 Eccellenza biancorossa, corsara 67-100 sul campo di Roseto (38 punti per Bassi, 24 per Benzoni), conservando il secondo posto in classifica.

Formazioni giovanili forlivesi e non solo che saranno poi grandi protagoniste nel match di A2 domani con San Severo. All’Unieuro Arena andrà infatti in scena la festa dei settori giovanili, con Aics Basket Forlì, Junior Basket Ca’ Ossi e Gaetano Scirea Bertinoro che sfileranno sul parquet di via Punta di Ferro prima della palla a due. Sulle tribune dell’impianto, inoltre, saranno presenti anche altre formazioni romagnole, come Basket 2005 Cesena, Polisportiva Cesenatico e Cruseri Basket ’92.