Under 17, al Villa Romiti stasera c’è Verona

Ko pesante per l’Under 19 Eccellenza biancorossa, costretta a cedere 80-73 in casa del Bramante Pesaro. Nonostante i 18 punti di Borciu, i ragazzi di Grison vedono così allontanarsi il secondo posto della Virtus Siena (+4). Una vittoria e una sconfitta, invece, per l’Under 17 Gold, che supera San Marino 59-40 (16 punti di Bassi) prima di cadere in casa di San Lazzaro (92-55 il finale). Doppia sfida in arrivo, invece, per l’Under 17 Eccellenza: stasera ai Romiti sbarca Verona (ore 18.30), mentre domenica saranno a Bergamo. Finisce infine ko anche l’Under 15 Eccellenza, ancora al palo: non basta Giudici (top scorer con 17 punti), l’International Imola passa 63-83.