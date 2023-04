Under 17 Eccellenza, riscatto contro la Blu Orobica

L’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 si ‘sblocca’, finalmente, nel cammino nel girone interregionale; prima vittoria che arriva sul campo della Blu Orobica Bergamo (63-78 il finale), al termine di una gara combattuta che Forlì ha messo suoi propri binari nel secondo tempo, grazie a 18 punti di Pinza e 16 di Lombini. Pochi giorni prima, invece, i ragazzi di Gandolfi erano caduti in casa contro Verona 60-66 (Pinza a quota 20). I forlivesi muovono quindi la classifica, in compagnia di Reggio Emilia, staccando Borgomanero.

Vince anche l’Under 19 Eccellenza, che ha avuto tutto sommato vita facile sul campo di Metauro (69-92, Benzoni top scorer con 28 punti). Finiscono ko, invece, le formazioni Under 17 Gold e Under 15 Eccellenza. La prima ha ceduto di misura contro l’International Imola (66-67, 19 punti per Bassi e Coralli), non riuscendo a coronare la rimonta nell’ultima frazione. I più ‘piccoli’, invece, ancora a secco di soddisfazioni, sono caduti sul campo del Progresso Bologna (81-71) nonostante i 32 punti di Mantovani.