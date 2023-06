Under 17 nella storia

Si è chiusa con un ko in semifinale l’avventura dell’Under 17 Eccellenza alle finali nazionali di categoria. Biancorossi che escono a testa altissima nonostante il severo ko per 109-53 subito per mano dell’Olimpia Milano, avendo raggiunto un traguardo storico mai tagliato prima dal club forlivese.

I ragazzi di Gandolfi se la giocano ad armi pari nel corso del primo quarto, con Errede e Giosa in evidenza (21-18). Pallacanestro 2.015 che rimane in scia fino a metà del secondo periodo (30-24), ma i lombardi, trascinati da Badalau e Suigo, prendono il largo (52-30) e non si voltano più indietro. Forlì tenta il colpo di reni al rientro dagli spogliatoi con un break di 0-6, ma l’Olimpia piazza un parziale ben più sostanzioso di 20-0 e tocca il +36 che chiude anzitempo i conti. Nell’ultima frazione, poi, i meneghini ruotano tutti gli effettivi amministrando il vantaggio acquisito fino a toccare il +56 finale.

Tra le fila dei forlivesi brilla ancora una volta Errede, unico in doppia cifra dei suoi con 15 punti alla sirena. Oggi è prevista la finalina per il terzo posto contro Vado, ko ieri con Venezia.

s. c.