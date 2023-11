Under 18 e 14, primi passi in campionato

In azione le formazioni giovanili di pallanuoto della Rari Nantes Romagna. Gli Juniores (Under 18) hanno perso 21-8 a Riccione, mentre i Ragazzi (Under 14) sono stati sconfitti a Bologna 7-2 dallo Sterlino. Il pesante punteggio incassato dagli Juniores è imputabile soprattutto alla gioventù di gran parte della squadra, che fatica a reggere i quattro tempi: alla fine del terzo, infatti, il punteggio era di 13-7 per Riccione, poi nell’ultimo quarto ben 9 i gol subiti. In precedenza il ko 8-15 con Ravenna.

Per i Ragazzi invece, il 2-7 non descrive bene l’andamento di una gara che avrebbero potuto pareggiare o, addirittura, vincere. I giovanissimi atleti della Rari Nantes hanno tenuto bene il campo contro una delle squadre più forti e hanno creato molte più occasioni degli avversari, peccando nella conclusione e nella lucidità sotto porta. Di rilievo sono state le performance dei due giovani portieri della Rari Nantes, Lorenzo Bombardini e Giovanni Camerani: quest’ultimo ha parato due rigori. I due gol della squadra romagnola sono stati segnati dal centro-boa Marcello Cicerone. Nel match precedente l’Under 14 aveva invece battuto 3-15 la DeAkker.