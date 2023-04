Under 19, sfide estere

È tempo di prestigiosi tornei di Pasqua per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015. A cominciare dall’Under 19 Eccellenza, impegnata nel weekend al Junior International Tournament (Jit) di Lissone, in provincia di Monza Brianza. Un grande riconoscimento per la società forlivese, i cui ragazzi sono stati chiamati a misurerarsi contro squadre di caratura internazionale provenienti da tutto il mondo (saranno presenti, tra le altre, Team Ohio e Toronto United).

Il torneo prenderà avvio oggi e proseguirà fino a lunedì, quando si giocheranno le finali. Forlì, inserita nel girone B, esordirà sabato contro Cividale (ore 12) e Mena Dubai (ore 19.30). Prima e seconda classificata dei raggruppamenti accederanno alla fase successiva per determinare i piazzamenti dal primo all’ottavo posto, con le sfide a eliminazione diretta fino alla finalissima di lunedì.

Scenderà in campo, poi, anche l’Under 15 Eccellenza, alle prese con la Easter Cup 2023 di Cuneo tra oggi e sabato. Forlì si misurerà con Marostica, Farigliano e Ggs Cuneo nel gruppo iniziale.