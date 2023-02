Under 19, vittoria decisiva con Ancona E l’Under 17 insiste

L’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 ottiene una vittoria preziosissima in vista del rush finale del campionato. Di scena ai Romiti, davanti a un nutrito pubblico, i biancorossi hanno infatti sfornato una prestazione accorta e precisa regolando la Stamura Ancona per 79-56 (Benzoni top scorer con 15 punti) e conquistando così lo scontro diretto al vertice. Le due squadre erano infatti appaiate al secondo posto a quota 20 e ora Forlì stacca dunque i rivali con tanto di scontri diretti a favore (le prime due classificate del girone accedono direttamente alla Finale Nazionale).

Arriva poi anche la quindicesima vittoria in sedici partite per l’Under 17 Eccellenza, che supera Imola a domicilio (50-67) trascinata dai 14 punti di Sanviti e continua la cavalcata solitaria in testa. Cade, infine, l’Under 15 Eccellenza biancorossa, regolata 83-55 dalla Compagnia dell’Albero Ravenna. Saragoni, con 13 punti, l’unico dei suoi in doppia cifra.