Unieuro Cantù 67-60, Forlì è prima nel girone giallo

Forlì, 16 aprile 2023 – La Pallacanestro 2.015 infila la seconda vittoria consecutiva e si issa in testa al girone Giallo (appaiata da Treviglio che però ha perso lo scontro diretto). I biancorossi, nonostante l’assenza di capitan Cinciarini, hanno infatti avuto la meglio dell’attrezzata Cantù, supera per 67-60 al termine di una partita sempre condotta nel punteggio. Sempre sul pezzo, soprattutto difensivamente, l’Unieuro è stata presa per mano da Adrian e Sanford, autori di 16 punti ciascuno.

Gazzotti è bollente in avvio (7 punti in un amen) e Forlì scatta bene ai blocchi di partenza arrivando sul +9 (18-9). Cantù è piuttosto monotona nelle soluzioni offensive e così i padroni di casa riescono a superare pure un momento di appannamento in avvio di seconda frazione (20-19) con un Sanford attivo sui due lati del campo (29-22). L’Unieuro, ad ogni modo, fallisce diversi buoni tiri dall’arco (3/16 nel primo tempo) e gli avversari si riportano a contatto cavalcando i propri esterni (29-28).

Al rientro dagli spogliatoi è ancora la difesa forlivese, coriacea e intensa, a far la differenza, mentre i due americani battono il chiodo: così gli uomini di Martino ritrovano il +9 (46-37). L’Acqua San Bernardo non si dà per vinta, in un ultimo quarto che procede a strappi. Prima il 50-49, poi Benvenuti banchetta sotto canestro (61-53), quindi l’Unieuro commette qualche sbavatura di troppo e riapre il match (61-59, -1’25”). Nel finale, però, Forlì non trema: la tripla di Pollone (64-59, -1’03”) è decisiva e poco dopo un contropiede di Sanford sigilla la vittoria.