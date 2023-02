Basket, l'Unieuro Forlì sbanca Cento: 58-69

Unieuro sbanca Cento

Forlì, 20 febbraio 2023 – Nel big match di giornata, una super Pallacanestro 2.015 viola la Milwaukee Dinelli Arena di Cento per 58-69 e ottiene il sesto sigillo consecutivo che vale pure il primato in solitaria in classifica. Perfetta in difesa per almeno 35’ di gioco, Forlì guida per tutta la partita e prende il volo nel terzo periodo per poi non voltarsi più indietro.



L’avvio è subito contratto, la tripla di Archie fa esplodere il pubblico di casa, ma è uno 0-5 forlivese che vale il +4 (6-10) a rompere gli equilibri. Perché l’Unieuro trova il vantaggio che non mollerà più, pareggiando la fisicità avversaria nel pitturato e mettendo in campo una super difesa che mette parecchia sabbia negli ingranaggi contesi. Così, dopo il +7 di Radonjic, la squadra di Martino allunga fino al +9 (15-24) nel cuore del secondo periodo. Marks entra in partita (23-26), ma non riesce a scalfire il controllo ospite.



Al rientro dagli spogliatoi, infatti, i forlivesi non alzano il piede dall’acceleratore ed il vantaggio vola in doppia cifra (25-36). La Tramec ha un sussulto ed il vento parrebbe sul punto di cambiare, ma Sanford e Penna non sono dello stesso avviso: break di 3-10 e +13 (33-46). Il forcing di Forlì prosegue e tre triple in apertura di quarta frazione valgono il +16 (41-57) a 33’40”. Cento prova il tutto per tutto e accorcia fino al -6, Penna, con un gioco da tre punti (55-64, -50”), chiude definitivamente i giochi.