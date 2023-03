Unieuro, in volata a Chiusi l’ottava vittoria consecutiva

Forlì, 5 marzo 2023 – La Pallacanestro 2.015 è corsara anche sul campo di Chiusi e strappa l’ottava vittoria consecutiva. Al termine di una partita combattuta e sofferta, i biancorossi escono a braccia alzate per 70-73, spuntandola in un finale frizzante a suon di bombe che trovano il fondo della retina. Forlì ‘scatta’ dominando la lotta a rimbalzo e colpendo da fuori, ma la difesa senese si fa tosta e i padroni di casa, pur senza riuscire a prendere l’abbrivio (+3 il massimo vantaggio), tengono il pallino del gioco. Il primo tempo è infatti estremamente equilibrato, con le due squadre a rispondersi canestro su canestro. Medford è una mina vagante per almeno 15’ (a un certo punto ha 4/5 dall’arco, 7/11 alla fine), poi l’Unieuro alza l’intensità difensiva e, prima dell’intervallo, allunga.

Ritrovato il vantaggio sul 29-30 (gli ospiti non guidavano dal 4-6), un break di 0-8 con Adrian in grande spolvero vale un meritato +5 per la capolista (29-34).Il terzo quarto è però appannaggio di Chiusi. Forlì deve fare i conti col problema falli di Sanford (4 penalità dopo 22’), mentre i padroni di casa raddrizzano la mira dalla lunga distanza e mettono la freccia: sorpasso sul 41-38, più tardi ‘confermato’ anche da Ikangi (50-47). Valentini tiene alta la bandiera forlivese, quindi Penna firma il contro-sorpasso (50-54) all’inizio dell’ultimo quarto, ma un parziale Umana di 11-2 vale il +5 (61-56). Il ko pare quasi inevitabile, ma l’Unieuro non si piega: tre triple ravvicinate (65-67, sorpasso di Valentini) e il gioco da tre punti di Radonjic (67-70 a -30 secondi) ribaltano il tavolo.