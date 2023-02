Unieuro, come all’andata è il derby più duro

Una prova di maturità. È ciò che servirà questa sera all’Unieuro nel big match della giornata, che si giocherà in una Milwaukee Dinelli Arena particolarmente calda. Il percorso di entrambe le contendenti legittima la loro posizione nelle zone più nobili della classifica: vittorie e ottime prestazioni. Una sfida che sarà importante anche per gli scontri diretti, nel caso di eventuali classifiche avulse, partendo dal +1 (63-62) conquistato da Forlì all’andata. Quella sera Forlì dovette rimontare e si ribellò letteralmente all’idea della sconfitta, che sarebbe stata la quarta consecutiva, e infilò la prima perla di una serie arrivata a contare dodici successi su tredici.

Da allora, però, a sua volta Cento ne ha vinte ben dieci. E le due storiche rivali sarebbero ancora incredibilmente appaiate se la Tramec non avesse perso una settimana fa 100-86 a Lecce sul campo di Nardò. Quella di coach Mecacci è una formazione solida, con l’imprescindibile contributo dei due americani, due veterani di lungo corso della A2: Derrick Marks (con quasi 19 punti di media) è uno dei migliori marcatori del girone, mentre Dominique Archie porta alla causa grande consistenza e duttilità nei due ruoli di ala (13 punti e 6 rimbalzi a partita per lui). L’americano aggiunto della formazione centese, invece, è il playmaker Giovanni Tomassini (14 punti e 3 assist ad allacciata di scarpe), che in terra emiliana ha rivitalizzato la sua carriera dopo un lungo stop. In doppia cifra di media troviamo anche l’esterno Federico Mussini (10), arrivato in corsa per sostituire lo sfortunato Federico Zampini, inciampato nell’ennesimo infortunio in carriera.

Sotto le plance ci sono il giovane Matteo Berti, il rientrante Giacomo Zilli (9 punti e 6 rimbalzi nelle tre gare giocate) e Scott Ulaneo. Completano il roster il play Yankiel Moreno e l’ala Daniele Toscano, assente nell’ultima partita. Venerdì coach Mecacci ha confermato che ci sarà, "ma non al 100%". Per i tifosi forlivesi Toscano riporta alla mente la serie playoff persa 3-2 contro Rieti nella primavera del 2019.

Sono molte, quindi, le frecce all’arco degli emiliani, che vantano uno dei migliori attacchi del girone (il secondo appaiato a Pistoia con quasi 78 punti a gara) e una delle migliori difese (70 punti subiti di media, meglio fanno solo Pistoia e Cividale) e, non a caso, per qualche mese è stata una delle tre capoliste insieme a Pistoia e alla stessa Forlì. "L’Unieuro è meritatamente in testa – ha detto Mecacci –. A inizio stagione, invece, sarebbe stato paradossale pensare che potessimo esserci noi, non l’avremmo mai immaginato. Ma siamo stati bravi a rimanere sempre tra le primissime posizioni, e ora dobbiamo fare in modo di giocare una partita gagliarda davanti alla nostra gente".

Questa sera, quindi, sarà una sfida delicata e importante per una Unieuro in ottima condizione che vuole aggiungere al suo percorso una vittoria dall’elevato peso specifico per il prosieguo della stagione.

Valerio Rustignoli