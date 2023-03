Unieuro, domani in palio 5 biglietti

Questa domenica, dopo la sosta della serie A2 di basket dello scorso fine settimana per la disputa delle finali di Coppa Italia, la Pallacanestro 2.015 Forlì ritornerà in campo e lo farà nella sua Unieuro Arena (inizio ore 18) in un big match: quello contro Udine. Torna così anche la nostra iniziativa, in collaborazione con la stessa Pallacanestro 2.015, con cui diamo in omaggio 5 biglietti ai tifosi.

L’appuntamento è alle ore 13 in punto di domani: i più veloci e fortunati a trovare la linea libera, telefonando allo 0543.453201, potranno assistere domenica alla partita con Udine gratuitamente nel parterre.