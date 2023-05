Unieuro, domani in palio 5 biglietti

Anche con i playoff continua l’iniziativa del Carlino in collaborazione con la Pallacanestro 2.015: mettiamo infatti in palio 5 posti omaggio per il parterre contro Chiusi sia in gara1 che in gara2. La modalità è la solita: occorrerà essere i più rapidi a chiamare la redazione al numero 0543.453201. Quando? Domani si ‘giocherà’ per gli ingressi di gara1 (palla a due domenica alle 19), quindi lunedì 15 il bis per assistere a gara2 (in calendario martedì alle 20.30). In entrambi i casi occorrerà telefonare al Carlino alle ore 13 in punto: ogni volta ai 5 più veloci e fortunati a trovare la linea libera andranno i biglietti omaggio.