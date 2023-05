Unieuro, domenica gara2 in diretta tv e streaming in chiaro

I playoff di serie A2 vanno in scena sui canali di Mediasport e anche la Pallacanestro 2.015 andrà in onda in chiaro. Gara2 di domenica contro Udine (si giocherà alle ore 19) sarà infatti trasmessa dall’emittente televisiva partner di Lnp. Il match sarà visibile in tv su Ms Channel (canale 814 di Sky e su Tivusat), nonché in diretta streaming gratuita sulla stessa piattaforma di Ms Channel nonché su Lnp Pass (dunque anche per i non abbonati). Mediasport, inoltre, trasmetterà gara3 tra Pistoia e Cantù domani e gara4 tra Torino e Treviglio sabato.