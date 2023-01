L’Unieuro espugna Ravenna nel derby e resta prima in classifica

Ravenna, 22 gennaio 2023 – La Pallacanestro 2.015 si prende il derby della Ravegnana, facendo la voce grossa al rientro dagli spogliatoi e prendendo l’abbrivio giusto fino al 67-78 conclusivo. Pur priva di capitan Cinciarini, trascinata da un Adrian da 32 punti, Forlì infila così la seconda vittoria di fila e mantiene il primo posto nel girone Rosso, ribattendo alle vittorie di Cento (nel derby del pomeriggio contro Ferrara) e Pistoia. Mai Forlì, prima di oggi, aveva vinto al PalaDeAndrè.

Il primo quarto non ha un padrone. Forlì è sul parquet con l’atteggiamento giusto e forza Ravenna a perdere possessi in serie (15 a fine primo tempo). I padroni di casa, però, non si lasciano intimidire e, forti di percentuali altissime (90% al 10’), tengono il pallino in mano, pur senza andare oltre il +4. L’Unieuro stringe le maglie in difesa e, a cavallo tra prima e seconda frazione, imbastisce uno 0-9, poggiandosi su Adrian, che vale il +5 (24-29). Lewis tiene a galla l’OraSì, con l’equilibrio che regna così sovrano sino alla pausa lunga.

Nel terzo quarto, infatti, gli uomini di coach Antimo Martino mettono la quinta. Mettendo sabbia negli ingranaggi avversari (le percentuali bizantine ora fisiologicamente scendono), nella metà campo offensiva tutto è ora ben più fluido. Adrian e Penna, quindi, portano il vantaggio in doppia cifra (47-57), fino a toccare il +15 (53-68). Un bottino cospicuo, che consente all’Unieuro di prendersi anche qualche lusso di troppo nell’ultima frazione (primo canestro dopo 4’40”), con Ravenna che comunque non riesce a rimontare oltre il -7.

Simone Casadei