Unieuro, fattore campo da blindare Evitate Fortitudo e Udine ai quarti

di Simone Casadei

Brilla la stella della Pallacanestro 2.015, che domenica ha centrato la seconda vittoria consecutiva nonostante l’assenza di capitan Cinciarini, mostrando il proprio volto migliore contro l’attrezzata Cantù di Meo Sacchetti. I biancorossi stanno attraversando un momento positivo o, per meglio dire, stanno confermando tutti gli eccellenti segnali lanciati nella prima fase del campionato. Un dato è piuttosto emblematico. Nelle nove partite complessive giocate nel girone Giallo, giunto al giro di boa, sono arrivate soltanto due successi di squadre partecipanti al ‘vecchio’ girone Rosso, firmati in entrambi i casi dall’Unieuro. Pistoia e Cento hanno sempre perso.

Forlì, dunque, è più che mai consistente e solida e il primato nel girone Giallo lo conferma. I due punti conquistati contro l’Acqua San Bernardo hanno infatti permesso alla squadra di Antimo Martino di mantenersi salda in vetta, con 10 punti. Staccando la stessa Cantù (+7 nello scontro diretto) e procedendo a braccetto con Treviglio. In attesa del match di ritorno, però, l’andata ha premiato i forlivesi, che precedono così i bergamaschi in caso di parità. Tra poco meno di quindi giorni, nell’ultima gara casalinga di regular season all’Unieuro Arena, ci sarà da difendere il +4 dell’andata per continuare a prevalere in caso di arrivo a pari punti.

Detto che il primo o il secondo posto conclusivo rivestono pari importanza (al netto del possibile inserimento in un tabellone più ‘agevole’, ma lo si coglierà più avanti) visto che in entrambi i casi si avrà il fattore campo fino all’eventuale finale, domenica sera l’Unieuro ha già tagliato un primo importante traguardo. Sì, perché la vittoria su Cantù e i contemporanei ko di Tramec e Giorgio Tesi Group, hanno garantito ad Adrian e compagni una delle prime quattro piazze del girone Giallo. Cento è a -6, Pistoia addirittura a -8: nessuna delle due può insidiare Forlì e mettere la freccia in classifica.

Cosa significa, nella sostanza, terminare nella ‘top 4’ del girone? Innanzitutto un ragguardevole vantaggio ‘casalingo’ nei playoff, dal momento che la Pallacanestro 2.015 potrà contare sul fattore campo sia nei quarti di finali che in un’eventuale semifinale. È la prima volta in assoluto in serie A2 per la compagine di viale Corridoni. Unieuro che, inoltre, nel primo turno di post-season eviterà una squadra in arrivo dal girone Blu (poteva toccarle solo la quinta o la sesta), non correndo così il rischio di incroci delicati con le varie Udine e Fortitudo Bologna. Bensì, ‘pescherà’ di certo un’avversaria dal girone Bianco, sulla carta più alla portata.

Terminasse oggi la seconda fase, quindi, a Forlì toccherebbe Trapani, attualmente quarta forza del Bianco. Un’avversaria abbordabile sul campo, un po’ meno a livello logistico. Siciliani che, al momento, si giocano l’accesso ai playoff con Latina, inseguite da Chiusi a -2. Nello stesso girone vi sono poi altre realtà che non scaldano certamente il cuore, come Agrigento (capolista con 10 punti) e Nardò (8 punti). Decisamente differente, invece, sarebbe un quarto di finale playoff contro Rimini, oggi al secondo posto con 8 punti. Un derby nasconde sempre mille insidie, ma sarebbe certamente la sfida più affascinante. In grado di far scattare definitivamente la scintilla della passione sulle tribune di via Punta di Ferro.