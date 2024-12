Unieuro Forlì batte Vigevano 93-91: vittoria vitale

Forlì, 22 dicembre 2024 – Forlì soffre più del previsto ed impone la propria legge a Vigevano soltanto negli ultimi secondi del match. Il match pre-natalizio dell’Unieuro Arena finisce 93-91, con i biancorossi che strappano una vittoria vitale grazie ai 23 punti di Perkovic e ai 19 di Cinciarini.

Dopo un avvio complesso (2-9), l’Unieuro rialza la testa correndo in transizione (9-11) ma lascia spazi dall’arco ed è costretta a rincorrere (13-20). Perkovic suona la carica (24-22), quindi Pascolo, in apertura di seconda frazione, ribadisce il vantaggio casalingo (28-27). L’inerzia resta comunque tutta nelle mani di Vigevano, che tiene la testa avanti cavalcando un caldissimo Stefanini (17 punti nel primo tempo) fino al 38-43 dell’intervallo.

Situazione che non cambia nel terzo periodo, con gli ospiti che continuano a battere il chiodo con Stefanini e volano addirittura sulla doppia cifra di vantaggio (51-63). Forlì ha però un sussulto con Cinciarini (60-66), quindi la bomba di Tavernelli in avvio di quarta frazione dà il ‘la’ al sorpasso che si concretizza proprio con la bomba del capitano (76-74). Vigevano non molla mai (84-84 a -1’45”), ma perde due possessi pesantissimi nel finale e i padroni di casa, non senza qualche brivido, certificano la vittoria in lunetta.