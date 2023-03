Unieuro Forlì Udine 81-70: doppio poker

Per l'Unieuro è l'ottava vittoria di fila

Forlì, 19 marzo 2023 – La Pallacanestro 2.015 conquista l’ottava vittoria consecutiva superando anche Udine all’Unieuro Arena per 81-70. Privi di Cinciarini e Penna, i biancorossi si sono meritatamente imposti trascinati dalla ‘doppia doppia’ di Adrian (24 punti e 11 rimbalzi), mostrando un’impressionante solidità difensiva nel corso del secondo tempo. Per una vittoria che vale il primato nel girone Rosso della prima fase.



Ritmi bassi in avvio, con Udine che prende il sopravvento (9-16) ma Forlì non si lascia sorprendere e bracca immediatamente gli avversari. Il primo tempo è così all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che proseguono a braccetto finché i padroni di casa non tentano un allungo a cavallo tra secondo e terzo periodo (46-39).

Udine risponde con un break di 0-10 che vale il nuovo vantaggio, ma sarà l’ultimo spunto friulano. Sì, perché l’Unieuro nell’ultima frazione chiude letteralmente le porte agli avversari (9 punti subiti in 10’) e dal 59-61 mette la freccia fino al 72-64 a -4’30”, gestendo poi il vantaggio con grande maturità. Per la gioia dei tifosi di casa.