"Unieuro, il PalaDozza sarà rovente Ma la tua forza è coach Martino"

di Gianni Bonali Alessandro Lotesoriere, 37 anni, è l’allenatore del Basket Ravenna, ed è stato assistente di coach Antimo Martino anche alla Fortitudo Bologna. Chi meglio di lui può provare a decifrare la Forlì guidata dall’amico e collega nonché la rivale? Negli ultimi 40 minuti della regular season l’Unieuro è attesa da un PalaDozza verso il tutto esaurito e con pochi tifosi al seguito, in un’atmosfera elettrica di rivalità e passione. Lotesoriere, che derby si aspetta? "Sarà un match tra due squadre divise da una storica rivalità in un PalaDozza caldo, con i tifosi bolognesi della Fossa che inciteranno incessantemente i giocatori di casa". Aspetti ambientali che lei, così come coach Martino, conosce bene. "La Fortitudo ha un pubblico appassionato che sostiene per tutti i 40 minuti i propri beniamini, al di là dell’andamento della partita: il proprio dissenso lo manifesta casomai a fine partita". Lei è stato assistente di Antimo Martino per 5 anni tra Bologna, Ravenna e Reggio Emilia e vi conoscete bene. Come sono oggi i rapporti tra di voi? "Con Antimo ho un rapporto di amicizia personale, siamo rimasti sempre in contatto, facciamo lo stesso mestiere e in questa stagione, per la prima volta, ci siamo confrontati da...