Todor Radonjic ha vissuto la netta vittoria dell’Unieuro nel derby con Ferrara domenica scorsa da bordo campo, non potendo offrire il consueto contributo tecnico e agonistico. Infatti l’ala montenegrina ha subìto un infortunio a poche ore dalla palla a due: è ricaduto malamente sul piede di Sanford e ha così dovuto saltare la sfida con i ferraresi. Nella serata di ieri è stato sottoposto a visite e consulto dello staff medico per la valutazione dell’infortunio e capire se potrà essere a disposizione di coach Martino per l’importante trasferta di sabato sera con Cividale.