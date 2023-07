Unieuro, la concorrenza è già super Verona e Udine, che colpi (strappati a Forlì)

La costruzione del roster della ‘nuova’ Pallacanestro 2.015 ha subito una forte accelerata nelle ultime ore. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Federico Zampini, il club biancorosso è a un passo da Davide Pascolo, mentre nella serata di ieri è filtrata la notizia della firma per un altro anno di Todor Radonjic. Il nuovo organico a disposizione di Antimo Martino, insomma, comincia a prendere forma. Le avversarie, però, non stanno a guardare. Pure le rivali si sono mosse con celerità. E con nomi importanti.

In attesa di conoscere la composizione dei prossimi due gironi di regular season (saranno resi noti lunedì; nelle Doa si parla di suddivisione tra Nord e Sud), in questo momento Tezenis Verona e Old Wild West Udine sembrano un passo davanti a tutte. Appena retrocessa dalla massima serie la prima, da diversi anni a caccia della promozione la seconda: era scontato che si sarebbero presentate nel ruolo di squadre da battere.

I gialloblù, forti di due mesi di ‘stacco’ e dell’anticipata conferma di coach Alessandro Ramagli, si sono mossi con grande anticipo e hanno strappato nomi importanti alla concorrenza. Dopo Penna e Gazzotti, hanno superato l’Unieuro anche nella corsa al play Federico Massone. Verona ha già messo sotto contratto pure un americano, l’ex Piacenza Gabe DeVoe. Ora, per chiudere il cerchio, non resta che individuare il pivot straniero da affiancare al forte Ethan Esposito, arrivato da Udine.

Friulani comunque attivissimi negli ultimi giorni, avendo messo nero su bianco gli accordi con Mirza Alibegovic (fresco di promozione a Cremona) e Matteo Da Ros, anche qui beffando Forlì. Dalla Vanoli è poi arrivato pure Lorenzo Caroti che si alternerà in cabina di regia con Monaldi, ma non è da sottovalutare nemmeno la firma di Iris Ikangi per la panchina. In attesa degli ultimi due lunghi e di un forte esterno, coach Adriano Vertemati ha l’imbarazzo della scelta.

Massima attenzione, poi, alle ‘solite’ Cantù e Treviglio. I brianzoli si sono tenuti stretti alcuni pilastri (Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi) e hanno chiuso per i ritorni di Luca Cesana e il veterano Christian Burns. Mezza rivoluzione, invece, per la squadra di Alex Finelli, grande delusa dell’ultimo campionato: cambierà l’intero quintetto base (in attesa di capire il futuro di Pierpaolo Marini, annunciato anzitempo da Trapani), dove troveranno posto il cavallo di ritorno Federico Miaschi e l’energico Tommaso Guariglia. Al contrario di Forlì, infine, muove pochissime pedine l’altra finalista delusa, la Reale Mutua Torino. Oltre ai due stranieri, di fatto, sarà sufficiente individuare il solo sostituto dello stesso Guariglia.

In tutto ciò, ci sono ulteriori big che devono ancora effettuare le prime mosse. Annunciato l’arrivo di coach Christian dagli Stati Uniti, Trieste sarà verosimilmente la grande protagonista delle prossime settimane di mercato. L’obiettivo, velatamente dichiarato, è l’immediato ritorno in massima serie. Anche la Fortitudo sta iniziando a muoversi partendo dalla firma di coach Attilio Caja, preferito al ritorno di Matteo Boniciolli.

E poi c’è da tenere monitorata la situazione in casa Trapani. L’obiettivo di ‘chiudere’ il pacchetto degli italiani nella giornata di martedì non è stato centrato, ma i siciliani dovrebbero quantomeno aver trovato la quadra con Imbrò, Mian e Pullazi.

Simone Casadei