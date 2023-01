Unieuro-Nardò, è scattata la prevendita E domani in palio cinque biglietti omaggio

In casa Pallacanestro 2.015 il prossimo impegno di campionato contro Nardò è ormai dietro l’angolo (si gioca domenica alle ore 20). Il club di viale Corridoni ha quindi già provveduto ad attivare la prevendita, tramite i ‘soliti’ canali. È infatti possibile acquistare i biglietti nei punti vendita Vivaticket di Forlì e Forlimpopoli, nonché online su pallacanestroforli.vivaticket.it. I prezzi dei tagliandi: parterre Gold 60 euro, parterre Rosso 45, parterre low cost 35, centrale numerato (verde) 28, curva numerata (arancione) 22, secondo anello (giallo non numerato) 13. Domenica la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 19.

In occasione della sfida contro i pugliesi, inoltre, torna anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti di parterre: i lettori potranno aggiudicarseli chiamando domani la nostra redazione allo 0543.453201, alle ore 13 in punto. I più veloci a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti.