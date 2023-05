Unieuro, non distrarti con Chiusi Arriva di rincorsa e con tanti ex

Un anno di sudore e di impegno, di allenamenti e di partite, per arrivare qui. Ai playoff. A quel momento della stagione dove ogni dettaglio può condizionare il risultato di una partita e, conseguentemente, la valutazione di un’intera annata. L’Unieuro ci arriva investendo, anche con la scelta di non fare mercato, sulle tante certezze costruite nel corso di un campionato che ha mostrato la forza e le potenzialità del gruppo a disposizione di coach Martino.

L’avversaria dei quarti è stata definita una settimana fa, quando Chiusi ha sbancato il difficile campo di Trapani per 73-77, allungando una stagione che era iniziata con qualche sconfitta di troppo. Nulla da perdere e voglia di fare bene, la formazione toscana è tutt’altro che da sottovalutare (qualcuno ricorda l’Eurobasket Roma del 2021?), visto che può contare su una coppia di stranieri rodata e di qualità, oltre che da un pacchetto di italiani lungo e ben assortito. Nello scacchiere tattico di coach Giovanni Bassi, il play Lester Medford rappresenta senza dubbio il giocatore chiave, con la sua capacità di creare per sé (16 punti di media nel girone Bianco) e per gli altri (4 assist a gara). Ma attenzione all’ala Uzodinma (per tutti Daniel) Utomi: il nigeriano ex Pistoia, arrivato a stagione in corsa, ha pian piano preso spazio e confidenza, risultando sempre più importante nelle trame offensive con quasi 17 punti di media e il 48% dall’arco, il miglior marcatore dei suoi nella seconda fase.

Se i due Usa sono due giocatori di prima fascia, anche gli italiani possono risultare decisivi: l’ex forlivese Riccardo Bolpin sa come fare male al tiro, mentre Iris Ikangi ha portato alla causa punti (quasi 11 a gara) e grande fisicità tra le ali, dove ci sono anche l’esperto Davide Raucci e Daniel Donzelli, ex Pallacanestro 2.015 quattro stagioni fa. Sotto le plance, invece, si alternano Luca Possamai e Davide Bozzetto, due giocatori con caratteristiche differenti, ma che portano in dote chili e centimetri. Chiudono le rotazioni il giovane Raffaelli e la guardia Martini. Quanto a maglie invertite, Forlì ha preso proprio da Chiusi Luca Pollone e il viceallenatore Andrea Fabrizi.

Nei due precedenti stagionali Forlì ha sempre avuto la meglio, sebbene sia all’andata (86-76) che al ritorno in Toscana (70-73) abbia dovuto faticare. Lo ha ricordato con orgoglio, proprio ieri, coach Bassi: "All’andata andammo in 6-7 giocatori e ci inventammo un piano partita particolare. Al ritorno non bastò giocare la miglior partita dell’anno... Ma per noi questi playoff danno continuità al progetto e valgono quanto la promozione dalla B. Ci proveremo con tutte le nostre forze".

