Unieuro, numeri che fanno sognare la finale Dai rimbalzi alle palle perse: 2-0 meritato

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 ha vissuto un fine settimana da incorniciare. In una torrida Unieuro Arena, in pieno clima playoff (più di 7.300 presenze in due partite), i biancorossi hanno inflitto una severa punizione alla corazzata Udine. Rispettando in pieno il fattore campo e portandosi sul 2-0 nella serie: ora servirà una sola vittoria per volare in finale promozione, a cui è già qualificata la Vanoli Cremona. Attenzione: non è ancora tempo per i festeggiamenti – e i ragazzi di Antimo Martino lo sanno bene –, perché l’Old Wild West è potenzialmente squadra dalle mille risorse e farà leva pure sul fattore PalaCarnera. Al tempo stesso, però, la supremazia forlivese in gara1 e gara2 è stata piuttosto notevole.

Il sonoro +25 inflitto domenica sera a Gentile e compagni è infatti stato soltanto il punto esclamativo di due partite in cui l’Unieuro ha fatto la voce grossa su un avversario quotato. Facendo valere tutta la propria sostanza, il suo essere squadra oliata e organizzata. Non scintillante (la scarsa verve dall’arco ha pesato non poco) ma vincente la prestazione di gara1, estremamente efficace sui due lati del campo quella in gara2. Al punto da gestire senza troppi patemi il secondo tempo fino alla sirena conclusiva.

Già i risultati delle due partite la dicono lunga sulla ‘presenza’ biancorossa rispetto a quella bianconera. Forlì ha infatti segnato ben 77,5 punti a partita: più di quelli realizzati nel girone Rosso ma anche nel Giallo della seconda fase (circa 75), nonché nel quarto di finale contro Chiusi (76,7). In entrambe le occasioni, tra l’altro, lo sprint decisivo è arrivato nei due quarti centrali della sfida, una volta prese le misure agli avversari. Break di 45-35 in gara1 tra secondo e terzo periodo, addirittura di 48-26 in gara2. La difesa, poi, ha fatto il resto, con l’Unieuro che ha concesso a Udine appena 64 punti di media, non concedendo mai più di 19 punti nel singolo quarto (venerdì scorso).

Ci sono poi diverse ulteriori voci statistiche che spiegano la doppia affermazione romagnola. Se le percentuali realizzative si sono rivelate ballerine (Forlì ha tirato col 31% dal campo in gara1, poi salito al 41%) e di fatto decisive al punto giusto, i lunghi in maglia biancorossa hanno letteralmente dominato sotto le plance. Liquidando a rimbalzo il reparto avversario in entrambi i match – non è una novità che l’Unieuro prevalga sugli avversari –, nonostante l’altrui fisicità: 50-39 nel primo appuntamento della serie, 44-37 domenica. Con un dettaglio che incide a fondo e ben rappresenta l’opposto carico di energia messo in campo dalle due squadre. I padroni di casa hanno strappato ben 14 rimbalzi offensivi a partita, gli ospiti appena 5.

Un altro dato da evidenziare, poi, è quello relativo alle palle perse. Forlì, dopo i 10 possessi gettati al vento venerdì (Udine ha fatto comunque peggio: 11), ha limitato gli errori in gara2 chiudendo con appena 6 palle perse: è il suo record stagionale. Gli avversari, al contrario, ne hanno collezionate ben 16. Una differenza abissale, su cui la squadra di Antimo Martino insisterà ancora per provare a chiudere i conti il prima possibile.