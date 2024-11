Basket Unieuro Orzinuovi 87-82, per Forlì è la seconda vittoria di fila

Forlì, 10 novembre 2024 – La Pallacanestro 2.015 supera col brivido Orzinuovi, imponendosi per 87-82 dopo un overtime. Per i forlivesi è la seconda preziosissima vittoria consecutiva, conquistata grazie ai canestri pesantissimi dell’ultimo arrivato Perkovic, autore di 26 punti. Mercoledì sera si torna già in campo ad Udine. Subito ritmi alti in avvio, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo (15-15).

L’ingresso in campo di Perkovic suona la carica ai padroni di casa, che in avvio di seconda frazione si portano sul +6 (30-24). Orzinuovi resta in scia grazie ad un attivissimo Williams, ma Forlì accelera con Harper (37-28) e Del Chiaro (41-30). Gli ospiti non mollano la presa con un break di 0-7 prima della pausa lunga (41-37). Forlì è calda nel terzo quarto. Harper propizia un parziale di 9-0 (51-42), quindi due bombe di Perkovic tengono Orzinuovi a distanza di sicurezza (57-49).

Gli orceani si aggrappano a Devoe, spento fino a quel momento, e un 2-13 nell’ultima frazione vale sorpasso e allungo (61-66). L’Unieuro è al palo e soltanto le bombe di Gaspardo e Perkovic la salvano (75-75) mandando la sfida all’overtime. Toni è ancora bollente: subito due triple e quindi Harper dalla lunetta scavano il solco (82-75). Orzinuovi si aggrappa a Pepe e Devoe (83-82, -32”), ma il ‘solito’ Perkovic (2/3 ai liberi per l’85-82) e il rimbalzo difensivo di Pollone chiudono i conti.