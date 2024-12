Unieuro lotta ma cade a Bologna dopo un overtime contro la Fortitudo

Bologna, 14 dicembre 2024 – La Pallacanestro 2.015 cade al PalaDozza di Bologna dopo un overtime. I biancorossi cedono alla Fortitudo per 76-71, al termine di un match combattuto in cui l’Unieuro ha pagato a caro prezzo percentuali al tiro poco brillanti (32,9%), in cui hanno spiccato i soli Parravicini (17) e Del Chiaro (15).

Forlì parte bene trovando Del Chiaro sotto canestro (4-10), ma la Fortitudo comincia subito a cavalcare i suoi stranieri e resta in scia fino a rimettere la testa avanti a inizio secondo quarto (22-21). I biancorossi rispondono comunque con Gaspardo e Perkovic: 34-39 all’intervallo.

L’Unieuro inserisce poi la quinta e centra il suo massimo vantaggio sul +7 (36-43), salvo battere poi qualche colpo a vuoto in attacco (46-47), che solo Perkovic e i tiri liberi contengono (52-54). È il preludio di un’ultima frazione particolarmente sterile, con Bologna che infila un break di 12-0 e vola sul +9 (65-56). I biancorossi non muoiono: tre triple di Parravicini inchiodano il 67-67 a -58” che vale l’overtime dopo un finale ‘pazzo’. Nel supplementare, Forlì trova punti da Perkovic e Del Chiaro (71-71), ma a rompere l’equilibrio sono 5 punti di Gabriel per il 76-71 finale.