Unieuro, più che raddoppiati nel ritorno i biglietti venduti

Il campo sorride, ma anche gli spalti sono partecipi. L’Unieuro Arena, partita dopo partita, è sempre più un fattore fondamentale nel sostenere i ragazzi che scendono sul parquet. Dopo le 16 gare casalinghe giocate fino ad ora (13 di regular season e 3 di Supercoppa), i numeri testimoniano della ritrovata passione per la Pallacanestro 2.015 Forlì.

Oltre ai quasi 1.600 abbonati, sono stati venduti in tutto circa 16.400 biglietti, con una media di oltre mille tagliandi a gara. Interessante il fatto che il pubblico è andato in crescendo, come le prestazioni di Cinciarini e compagni. Nelle prime 8 partite (tra settembre e novembre) la media è stata di circa 600 biglietti venduti, mentre nelle successive 8 si è letteralmente impennata, arrivando ad oltre il doppio: più di 1.,400 biglietti acquistati a gara dai tifosi. Un contributo significativo, in vista della fase più calda della stagione.

A tale proposito, anche in occasione della partita contro la Vanoli Cremona, domenica prossima alle 18, sarà attiva una speciale promozione per gli universitari, che potranno acquistare un titolo di accesso al prezzo speciale di 5 euro nel settore giallo. I biglietti potranno essere comprati domenica presso la biglietteria dell’Unieuro Arena a partire dalle 17. Al momento dell’acquisto bisognerà mostrare il badge dell’Università e un documento di identità (info: 0543.1753333).