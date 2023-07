Unieuro, prime certezze Martino e staff confermati

di Valerio Rustignoli

Sono giornate piene di movimento, col mercato che impazza e tante voci che si rincorrono da una parte all’altra dell’Italia. La prima notizia, però, è che l’Unieuro, nella prossima stagione, ripartirà da un punto fermo: ieri la società di via Corridoni ha comunicato la conferma dell’intero staff tecnico, a partire da coach Antimo Martino fino ai due assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

Si tratta di una notizia importante, che premia quanto di buono costruito nell’ultima stagione, vissuta sempre tra le primissime della classe e chiusa con 33 vittorie in 43 gare; una scelta che punta a ripartire da quelle basi nella prossima annata, per continuare a crescere e mirare a traguardi sempre nuovi.

Oltre allo staff tecnico, poi, c’è da pensare al roster e anche da questo punto di vista i movimenti non mancano. Il primo da segnalare è in partenza: ieri, infatti, la Tramec Cento ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Benvenuti, che termina così la sua seconda esperienza sotto San Mercuriale dopo un biennio fatto di soddisfazioni, ma anche di alti e bassi.

Sempre sull’asse Forlì-Cento, potrebbero esserci presto importanti novità: il pivot Giacomo Zilli, reduce da un’ottima annata con la squadra emiliana, è da giorni dato come molto vicino all’Unieuro e nella giornata di giovedì è stato pure avvistato in città. Giocatore d’area, classe 1995, Zilli è in grado di portare fisicità e rimbalzi alla causa, senza però mancare di pericolosità offensiva: potrebbe essere per Forlì un’interessante pedina per le rotazioni.

All’Unieuro poi, sempre sotto canestro, sarebbe stato offerto Jalen Cannon. Il valore del giocatore è indiscusso, sia dentro che fuori dal campo, e non a caso le ultime due squadre con cui ha giocato in A2, Tortona nel 2021 e Cremona quest’anno, hanno conquistato la promozione. Tre, però, sono gli aspetti di cui tenere conto: la richiesta economica; il fatto che il pivot bonsai classe 1993 sia reduce da un infortunio piuttosto importante (rottura del tendine rotuleo a gennaio), da cui dovrebbe recuperare pienamente per l’inizio della stagione; gli equilibri della squadra, visto che spesso nel mercato di A2 la scelta degli americani viene fatta alla fine, una volta completato lo scacchiere degli italiani, per trovare il giocatore più giusto come Forlì ha fatto un anno fa con Nathan Adrian, rivelatosi poi fondamentale tanto da conquistare il titolo di miglior straniero della stagione.

Il lungo americano, dato partente, potrebbe fra l’altro restare in Romagna: su di lui ci sarebbe infatti l’interessamento di Rimini che, dopo aver firmato Giovanni Tomassini,miglior italiano della stagione, vorrebbe provare a fare il bis di giocatori ‘titolati’ e allestire un roster di alto livello.