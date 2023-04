Unieuro, ricordi Stefanelli? È uno spauracchio

C’è un giocatore che Cantù può opporre come un talismano alla Forlì di coach Martino: uno che l’ha battuta 4 volte su 6 incroci, in due occasioni addirittura al Palafiera. No, non è uno dei big più celebrati del collettivo di Meo Sacchetti, è anzi un giocatore di contorno, eppure contro i biancorossi ha spesso sfoderato prestazioni importanti. Si tratta della guardia Francesco Stefanelli.

L’imprevedibile trama del destino inizia il 4 aprile 2016. A quattro giornate dal termine della regular season, Forlì deve vincere per resistere alla rimonta di Piacenza e conservare la testa di serie numero 1 in vista dei playoff. Al Palafiera arriva San Miniato, autentica sorpresa del torneo, che da neopromossa naviga in zona playoff e ha spesso dato filo da torcere anche alle big. Quella sera, il copione è rispettato. I toscani disputano una prova solida, contro una Forlì evanescente, spuntandola dopo un tempo supplementare per 85-86. Particolarmente solida, in quella sfida, è la prestazione di Francesco Stefanelli, giocatore proveniente dal vivaio, 21 anni compiuti e 13 punti realizzati, che già nella stagione precedente, quella della promozione dalla serie C, era stato sempre protagonista con quasi 16 punti di media. Ancora meglio aveva fatto all’andata, anche se i 18 punti realizzati non bastarono a San Miniato ad evitare la goleada (52-81). Molti già allora pensano: bravo quello Stefanelli, può fare carriera.

Sette anni dopo, domenica: nel girone Giallo del campionato di A2, Forlì ritrova quello Stefanelli che nel frattempo è diventato il suo spauracchio. Lui ora gioca a Cantù, arriva al match come miglior tiratore da tre punti del gironcino (63% in due gare; in regular season era 29%), dopo una stagione non sempre al top, condizionata anche da un infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese. Solido in difesa, bravo in attacco (segna 7,8 punti di media), sia al tiro che nell’uno contro uno, Stefanelli è il classico valore aggiunto nelle rotazioni. Il problema è che, come ha dimostrato già anche lo scorso anno, contro Forlì diventa un vero e proprio fattore: nei playoff 202122 grazie a una serie ben sopra la doppia cifra di media, ha contribuito ad eliminare Forlì con la sua Cantù. I 17 punti nella sconfitta brianzola di gara3 sono il suo high nei playoff, ma il suo contributo estremamente consistente lo ha portato tre volte a 10 o più punti, fermandosi una sola volta a 8.

Stefanelli è passato per piazze storiche come Rieti e Biella, confrontandosi con stagioni talvolta difficili, talvolte più positive, come nel suo primo anno di A2 a Tortona, in una realtà ambiziosa, insieme all’oggi forlivese Todor Radonjic e all’ex biancorosso Melvin Johnson. Per ritrovare Forlì, tuttavia, ha dovuto aspettare l’anno scorso. Francesco Stefanelli è un ragazzo di grande qualità e spessore che oggi, a 28 anni, cerca la sua opportunità per consacrarsi e provare a fare il salto. Dall’altra parte, però, c’è una Forlì che non può permetterglielo e che spera di rendergli il colpo gobbo della primavera di sette anni fa.

Valerio Rustignoli