Che bella Unieuro: domina Rimini, il derby è settima vittoria consecutiva

Forlì, 4 gennaio 2023 – È un derby di Romagna a senso unico, quello andato in scena sulle tavole del Palafiera. Forlì comanda per tutti i 40’ di gioco e, dopo la Fortitudo prima di Natale, supera anche Rimini con un severo 87-65 finale davanti a oltre 3.500 spettatori. L’Unieuro fa la voce grossa già nel primo quarto, quindi mantiene sostanzialmente sempre il proprio vantaggio in doppia cifra sino alla sirena finale.

Forlì parte in quinta: subito break di 7-0, quindi Adrian è una sentenza dalla lunga distanza e i padroni di casa volano sulla doppia cifra di vantaggio (19-9). Rimini è tutta in Ogbeide, che trova schiacciate a ripetizione, ma l’Unieuro non molla la presa. Prima con Radonjic e Penna (31-18), quindi, dopo il tentativo dell'ex forlivese Landi di accendere i suoi, allunga fino al +17 (46-29), tenendo la partita saldamente in pugno. Gli uomini di coach Martino non hanno intenzione di abbassare il ritmo e, al rientro dalla pausa lunga, continuano a battere il chiodo, arrivando a toccare il +20 (60-40) con Adrian a metà del terzo quarto. La contesa si chiude qui, perché Rimini ha un sussulto (70-57 a 32’50”), ma Valentini e Forlì rispondono con un parziale di 17-2 per l’87-59, toccando il massimo vantaggio sul +28. Sono dunque 7 le vittorie consecutive.

Simone Casadei