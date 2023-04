Unieuro spaziale: travolge Treviglio e va ai playoff da prima

Forlì, 30 aprile 2023 – La Pallacanestro 2.015 domina Treviglio e, con una partita ancora da giocare, si assicura il primo posto nel girone Giallo. Al Palafiera finisce 79-61 in favore degli uomini di Martino (senza Benvenuti), sempre padroni del gioco e autori di una seconda parte di gara ai limiti della perfezione sui due lati del campo. Unieuro che strappa dunque il ‘titolo’ di miglior squadra della serie A2 in regular season e si presenterà ai playoff da testa di serie numero uno.

Lo scatto iniziale di Forlì è quello dei gironi migliori. Attacco corale, difesa solida sugli esterni avversari e il feeling dalla lunga distanza vale il +6 a metà primo quarto (17-12). Treviglio si rende pericolosa nella seconda frazione, prima con Sacchetti e Bruttini (21-21) e quindi con le bombe di Clark (34-34), ma l’Unieuro stringe i bulloni e un break di di 10-2 vale il +8 all’intervallo (44-36).

Treviglio esce dagli spogliatoi con lo spirito giusto e si rifà sotto (48-46), ma è l’esatto momento in cui i padroni di casa mettono le mani sul match. Treviglio non trova più la via del canestro, Forlì, al contrario, dilaga e mette le ali. A cavallo tra terzo e quarto periodo, dunque, un pazzesco parziale di 25-1 vale il +26 (73-47) che sigilla la sfida con 7’ ancora da giocare. Nella bolgia di un’Unieuro Arena che invoca speranzosa la promozione.