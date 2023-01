"Unieuro, stagione eccezionale Ma noi siamo affamati"

"Il derby è sicuramente una partita prestigiosa per noi, e le ultime vittorie alimentano la nostra autostima". Così il coach di Ravenna Alessandro Lotesoriere presenta la partita di oggi. Anche se "sappiamo che il percorso è ancora lungo e tortuoso", tuttavia dà un obiettivo chiaro ai suoi: "Dobbiamo provare, anche nelle sfide che sembrano impossibili, a risalire la classifica". Impossibile, a guardare le cifre, questa partita può sembrarla davvero, tuttavia l’OraSì si trova in un buon momento di forma e intende dimostrarlo per la prima volta al cospetto di una big. "Mi aspetto che metteremo in campo la fame alimentata da questa necessità".

Dato il rapporto di lunga data, anche sulla panchina di Ravenna, che lega Lotesoriere a Martino, i complimenti non sono di facciata: "Forlì sta facendo una stagione eccezionale. Hanno costruito una mentalità importante che hanno dimostrato anche la scorsa domenica: sebbene falcidiati da infortuni e reduci da impegni ravvicinati, hanno portato a casa una di quelle partite che vincono solo le grandi squadre".

Per l’OraSì sarà necessario ripetere la gara di Nardò dal punto di vista dell’attenzione, dell’atteggiamento e della mentalità, riducendo a zero il numero degli errori. "L’approccio sarà una chiave importante insieme al controllo delle palle perse e alla lotta a rimbalzo. I nostri avversari hanno un sistema di alta qualità offensiva, e in difesa sono una delle migliori squadre. Per questo dovremo dimostrare coesione per tutti i 40 minuti".

Stefano Pece