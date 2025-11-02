Basket Unieuro, terzo successo di fila. Gaspardo e Harper mattatori

Forlì, 2 novembre 2025 – Terzo successo di fila per la Pallacanestro 2.015, che viola il parquet di Torino per 62-73 al termine di un match sempre guidato nell’inerzia e di fatto anche nel punteggio. Gaspardo ed Harper i due mattatori dell’incontro: entrambi hanno chiuso a quota 16 punti, con l’americano che vi ha aggiunto pure 10 rimbalzi.

Forlì parte forte trainata dalle ottime percentuali dalla lunga distanza (3-14). Torino non si fa però sorprendere e resta a galla con un break di 15-2 che vale il sorpasso (18-16), prima però di una grande sterilità offensiva che, nel corso del secondo periodo, la porta a segnare appena due canestri dal campo.

Sono quindi gli ospiti a riprendere ritmo con Pepe (23-29) e poi a prendere il largo sulle ali di un parziale di 1-13 che vale addirittura il +18 (26-44).

La Reale Mutua si fa pericolosa al rientro dalla pausa lunga. Perché ora sono i romagnoli a non trovare fortuna in attacco e i gialloblù si avvicinano fino al -5 (41-46). Aradori e Harper non ci stanno (43-56), quindi Pepe arrotonda ulteriormente regalando all’Unieuro il nuovo +15 (45-60) in avvio di quarto periodo.

Torino è tutta in Allen e Massone e non va oltre il -11, senza creare alcun grattacapo ad una Forlì in gestione fino alla sirena.