Unieuro, venerdì in palio 5 biglietti

In vista della grande sfida di serie A2 domenica prossima all’Unieuro Arena (palla a due alle ore 18) tra Forlì e Treviglio, torna la nostra iniziativa che, in collaborazione con la stessa Pallacanestro 2.015, mette in palio cinque biglietti omaggio per i nostri lettori. Il sistema per aggiudicarseli è sempre lo stesso: i tifosi potranno ottenere il tagliando, che garantisce un posto nel settore parterre, chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di venerdì. I cinque più fortunati e veloci a prendere la linea avranno domenica l’ingresso gratuito.