Union Sammartinese, bel colpo Vinta la Poule Primavera

Una bella vittoria per la formazione femminile dell’Union Sammartinese. Nello spareggio giocato al campo sportivo Kennedy di San Lazzaro di Savena le ragazze allenate da Patrizia Pascucci hanno portato in bacheca la coppa della ‘Poule Primavera’ riservata alle squadre del campionato regionale di Eccellenza femminile. La squadra biancorossa, al suo quarto anno di attività, si è aggiudicata l’ultimo atto della manifestazione superando con un combattuto 4-3 l’omonima Unione Sportiva Sammartinese: un club della provincia di Reggio Emilia.

Le due formazioni si sono trovate di fronte in questo spareggio dopo aver concluso appaiate, al comando, la classifica del girone regolare. La gara, ricca di emozioni e colpi di scena è stata decisa dalle doppiette della squadra forlivese messe a segno da Carolina Rotondo e, con due penalty, da Federica Cerotti.

"Dopo i primi minuti di gioco – racconta trainer Pascucci –, nei quali abbiamo subito il gioco delle nostre avversarie, è stata brava Ludovica Vandi a sventare un rigore, anche se poco dopo siamo passate in svantaggio. Da quel momento le ragazze hanno cambiato marcia e abbiamo ribaltato il risultato giocando palla a terra portandoci sul 4-1. Quando pensavamo che il risultato fosse al sicuro le avversarie hanno rimontato due reti, ma siamo state brave a portare a casa la vittoria. Assieme alla mia vice Federica Nardini siamo molto orgogliose del percorso fatto assieme a queste ragazze. In special modo nella seconda fase della stagione il gruppo si è compattato sino a raccogliere questo risultato che ci dà la spinta per continuare e migliorarci partendo dalla prossima stagione".

Questa la formazione scesa in campo nella vittoriosa finale: Vandi; Paganelli, Vimercati; Gurioli, Selmani, Rotondo; Cerotti, Agostini, Balbo, Simei, Emiliani. Nel corso della partita sono subentrate Magnani, Cerioni, Tomasi, J. Maltoni e B. Maltoni.

Franco Pardolesi