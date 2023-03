Universitari a 5 euro

Torna domenica la promozione per gli universitari che aveva riscosso un certo successo nell’ultimo match casalingo, distante ormai tre settimane, quando Forlì ospitò San Severo: nel settore Giallo gli studenti potranno entrare a 5 euro. Come fare? Esiste una prevendita, oggi dalle 8.30 alle 12.30, presso gli uffici della Pallacanestro 2.015 in viale Corridoni (tra l’altro vicinissima al Campus, anche se l’offerta riguarda tutti gli universitari, non solo quelli iscritti qui). Oppure si potrà procedere all’acquisto del biglietto ridotto direttamente domenica, al botteghino del Palafiera (aperto dalle 17). In entrambi i casi, comunque, occorrerà mostrare il badge universitario e un documento di identità.

Domenica tutti i tifosi troveranno agli ingressi del palasport i volontari di Admo (l’associazione donatori di midollo osseo), per promuovere la campagna pasquale ‘Una colomba per la vita’: si potranno acquistare ai banchetti i tipici dolci pasquali, ma anche uova di cioccolato (al latte o fondente) e cioccolatini. Sarà possibile anche fare una donazione e scoprire tutte le modalità per diventare donatori, aiutando così chi è colpito da leucemia e da altre malattie del sangue.