Valentini, è la partita del cuore: "Casale-Forlì sarà un’emozione"

Fabio Valentini, playmaker biancorosso, è di Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) e viene da una dinastia che è cresciuta con il basket nel sangue. È figlio dell’ex cestista e allenatore in maglia rossoblù Andrea Valentini ed è il fratello minore di Luca Valentini, giocatore di Monferrato. Suo nonno Claudio Valentini è stato uno storico giocatore della Junior Casale Monferrato: da lui a Fabio, tre generazioni hanno vestito la maglia di Casale. E anche tre sorelle minori (Marta, Emma e Irene) hanno giocato nelle giovanili. Per Fabio, che ha esordito in prima squadra nel 2014/15, la partita di domani al PalaFerraris è letteralmente un ritorno a casa.

Valentini, affronterà per la prima volta da avversario la Novipiù da quando è in Romagna. Quali sensazioni le dà il ritorno in una società che l’ha formata sportivamente?

"Una grande emozione. In tribuna ci sarà la mia famiglia e tanti amici. Sono stato lì per 20 anni in un percorso di crescita importante, prima di approdare a Forlì, lontano da casa per un’esperienza nuova e stimolante. Poi mi farà piacere ritrovare anche Niccolò Martinoni, con cui ho giocato diversi anni. Una partita dal sapore particolare".

Dopo l’esonero di coach Fabio Di Bella, Casale è ora guidata dal suo ex vice Stefano Cova.

"Il nuovo allenatore conosce già bene i giocatori e questo è sicuramente un vantaggio per loro. Sarà un match difficile, anche perché lottano per salvarsi. Ma noi, a nostra volta, puntiamo a consolidare il primo posto in classifica".

In Piemonte lei è stato allenato anche da suo padre Andrea. Com’è stato il rapporto tra voi nel contesto della squadra?

"Sì, tra l’altro abbiamo giocato contro Forlì nella fase a orologio della primavera 2022: lui coach e io in campo. Quando eravamo sul parquet nessun problema, c’era un normale rapporto professionale. Poi la cosa strana era ritrovarsi anche a casa al termine delle gare. Ecco in quei momenti, in alcuni casi, non sapevo come comportarmi".

Domenica scorsa la vittoria della Coppa Italia al PalaTiziano di Roma, un trofeo storico per la Pallacanestro 2.015. Una grande soddisfazione, ma adesso è più difficile riprendere?

"È stato un grande successo, con due match combattuti e tirati, ma adesso testa ai prossimi incontri che sono impegnativi. Di qui alla fine della fase a orologio incontreremo infatti squadre che lottano o per andare ai playoff o per salvarsi".

I festeggiamenti possono distrarvi?

"In realtà abbiamo brindato un po’ in pullman sulla strada del ritorno, ma niente di particolare. Poi, dopo due giorni di riposo, abbiamo ripreso gli allenamenti mercoledì".

Il suo compagno Federico Zampini è stato eletto Mvp della finale di Coppa Italia. Cosa ne pensa e com’è il rapporto tra di voi?

"Conosco Federico da dieci anni e abbiamo un bel feeling. Sono molto contento per lui per il premio ricevuto, anche perché ha passato momenti difficili dopo i tre infortuni subiti. Magari un altro avrebbe mollato, invece lui si è impegnato e con la Fortitudo ha giocato una finale di alto livello".