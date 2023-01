Valentini: "Vogliamo ancora un pubblico così Ai playoff Forlì se la gioca fino in fondo"

di Gianni Bonali Fabio Valentini è stato uno dei grandi protagonisti della bella vittoria dell’Unieuro nel derby con Rimini di mercoledì scorso. Brillante e dinamico in attacco, ha giocato con personalità rimanendo sul parquet per 23 minuti. Il 23enne playmaker piemontese ha messo a segno 18 punti, risultando inarrestabile nel secondo tempo e sfoderando tutto il suo repertorio: tiro da 3 punti, penetrazioni, accelerazioni e acrobazie in una sfida in cui ha trovato anche soluzioni e canestri difficili. E come tutti i compagni di squadra ha festeggiato la settima vittoria consecutiva, confermando il primato in classifica, davanti agli oltre 3.500 appassionati dell’Unieuro Arena che cantavano tutti in piedi ‘Romagna Mia’, tra un tripudio di bandiere biancorosse. Valentini, la squadra sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative e si dimostra un gruppo unito e vincente. Quali sensazioni avete a questo punto della stagione? "Stiamo attraversando un momento positivo e ci stiamo allenando con intensità, con particolare attenzione ai dettagli tecnici. E poi voglio rimarcare il grande aiuto del pubblico forlivese, il sesto uomo in campo, che ci supporta sempre con passione e entusiasmo: Forlì vive per il basket e dobbiamo portare al palasport sempre tanti appassionati come con la Fortitudo e con...