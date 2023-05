Validi i 5 omaggi già assegnati Chi non andrà, ci avvisi domani

I rinvii per maltempo e l’andamento della serie provocano un paradosso: non è detto che Forlì torni a giocare una partita casalinga nei quarti. Così come la società aveva venduto i biglietti di gara2, il Carlino aveva assegnato alla vigilia 5 posti omaggio in parterre: chi se li è aggiudicati, li mantiene per l’eventuale gara4 (sabato) o per l’eventuale gara1 di semifinale (data da decidere). Se stasera Forlì perdesse e qualcuno dei cinque fosse impossibilitato ad assistere a gara4, ce lo faccia sapere domani telefonando al numero 0543.453211. In tal caso, diremo poi quando si giocherà per i posti liberatisi.