Vanoli super nel tiro da 2, l’Unieuro invece in difesa

di Valerio Rustignoli

Trasferta durissima per l’Unieuro alle 18.30 al PalaRadi contro la Vanoli Cremona in una gara che, con un successo, consoliderebbe in maniera decisiva certezze e classifica dei biancorossi in vista dei playoff. Sarà una sfida tra due formazioni in grande condizione e fiducia nel girone Giallo: la Vanoli è imbattuta, mentre Forlì è caduta solo nella gara di andata 64-60, per poi vincere le altre due partite. Vincere e ribaltare la differenza canestri è l’obiettivo per i biancorossi, ma il compito è improbo contro una squadra profonda e fisica come quella allenata da coach Demis Cavina che, nelle ultime uscite, ha confermato anche grande personalità: sia contro Pistoia (85-80), che nell’ultima gara a Cento con la tripla di Trevor Lacey (79-82), i lombardi hanno mostrato di saper colpire nei momenti chiave.

Lacey e Aj Pacher sono una coppia di americani solida ed esperta, poco appariscente ma di grande consistenza (entrambi al 54% da 3 punti nel girone Giallo), ma è l’intero roster ad avere qualità diffusa e responsabilità condivise: sono ben quattro i giocatori in doppia cifra di media (anche Eboua e Denegri oltre ai due Usa), a cui si aggiungono Alibegovic e Pecchia con 9 punti ad allacciata. Più indietro nelle rotazioni ci sono anche il play Caroti e il duo delle missioni difensive Mobio-Piccoli. Un roster di qualità, che nel corso della stagione ha saputo sopperire ad assenze importanti e prolungate, restando sempre al top del campionato, confermando le ambizioni estive.

Per l’Unieuro, che dopo tre partite ha la migliore difesa del girone Giallo con meno di 68 punti subiti a gara, sarà una bella sfida. Una delle variabili della partita sarà sicuramente il gioco interno: Cremona è la migliore per percentuali da 2 (60%), ha grande fisicità sugli esterni, ma non un chiaro riferimento nel pitturato, mentre Forlì è una squadra che ha un pacchetto lunghi decisamente più lungo e strutturato che, da un lato, potrebbe soffrire la dinamicità degli avversari ma che, dall’altro, ha chili e centimetri per farsi sentire su entrambi i lati del campo. Con il rientro di Cinciarini, poi, l’Unieuro ritrova un importante fattore offensivo, in grado di realizzare giocate pesanti e di aprire la scatola con la sua pericolosità offensiva.