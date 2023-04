Varese, Napoli e le altre nobili: che brividi in A

La corsa alla promozione si appresta ad entrare nel vivo e la Pallacanestro 2.015 è pronta a recitare un ruolo da protagonista. A sole tre giornate dal termine della regular season, dunque, diventa interessante gettare un occhio pure al piano di sopra. Cercando di carpire gli equilibri tra le squadre che stazionano nella zona calda della classifica, in quanto potenziali rivali della compagine forlivese il prossimo anno in serie A2 (sono due le retrocessioni) oppure, chissà, contendenti per la salvezza in massima serie.

Va detto, innanzitutto, che la serie A è stata sconquassata la scorsa settimana dalla pesantissima penalizzazione di 16 punti inflitta a Varese. Mano durissima del Tribunale Federale a causa di un’irregolarità in sede di iscrizione. Il club lombardo dichiarava di aver saldato tutte le pendenze economiche quando invece vi era ancora da ‘chiudere’ un vecchio lodo di qualche decina di migliaia di euro. In attesa dei ricorsi di rito, Varese, dalla zona playoff, è così piombata in piena lotta per non retrocedere, all’ultimo posto del campionato. Vincendo sia domenica che nell’infrasettimanale di mercoledì, però, si è già prontamente rifatta sotto: è a -2 da una salvezza che pare incredibilmente alla portata.

Sopra di lei, dunque, tremano compagini ‘fresche’ di promozione negli ultimi anni. Come Verona e Napoli, ad esempio, le quali, braccetto a 18 punti, si daranno battaglia sino all’ultima giornata, quando andrà in scena un mortifero scontro diretto in casa Scaligera. Prima di quell’incrocio, la Tezenis avrà un calendario maggiormente alla portata che le metterà di fronte Scafati e Trieste, anch’esse in lotta per non retrocedere. La Givova ha ritrovato ritmo, mentre Trieste (peraltro alle prese con un caso di doping) è reduce da tre sconfitte di fila. Entrambe sono ferme a 20 punti, a +2 sulla zona retrocessione, in compagnia di Reggio Emilia, che pare comunque maggiormente attrezzata nonostante un finale che si preannuncia in salita.

Simone Casadei