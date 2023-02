Varriale: "Forlì credici, puoi riaprire i giochi"

di Marco Lombardi

Una stagione intera condensata in novanta minuti ad alta intensità. Giana Erminio-Forlì, in programma domenica al ‘Città di Gorgonzola’, è la madre di tutte le battaglie, l’ultima chiamata sulla strada dell’ambizione. I biancorossi scattano dal terzo posto con 5 ‘metri’ di svantaggio sulla capolista e vanno a caccia dell’impresa per riaprire il campionato. Antonio Varriale è pronto a caricarsi sulle spalle il galletto.

Varriale, come prosegue la marcia di avvicinamento alla partitissima di domenica?

"Ci stiamo allenando duramente, consci che sarà uno scontro diretto importantissimo. Ma adesso siamo lì e vogliamo giocarci le nostre carte, con la convinzione di potercela fare".

Che clima si respira nello spogliatoio?

"Quello di sempre. Affrontiamo questa sfida con serenità, entusiasmo e grande concentrazione, senza farci attanagliare dalla tensione".

Siete consapevoli di giocarvi tanto, se non tutto, al ‘Città di Gorgonzola’?

"Se riuscissimo a vincere si riaprirebbe il campionato, questo è certo, ma anche qualora non dovesse arrivare la vittoria non sarebbe detta l’ultima parola… Comunque vada, domenica sera saremo contenti perché all’inizio della stagione arrivare primi non era nei nostri piani. Accetteremo il verdetto del campo con serenità".

Nel corso della sua carriera ha mai disputato partite così importanti?

"Non per il vertice della classifica, bensì in chiave playoff e playout. Sono molto contento perché, dopo tanti anni, arrivare a giocarsi un campionato è una bella soddisfazione".

Si dice che in certe partite gli stimoli vengano da soli: è così?

"Queste sono partite speciali, nelle quali un giocatore sa di essere chiamato a tirare fuori tutto quello che ha. Quando si affronta la capolista, non c’è bisogno di prepararsi dal punto di vista psicologico".

Che ricordo conserva dell’andata, persa rocambolescamente 1-4 al ‘Morgagni’?

"Giocammo una bella partita, ma la Giana fu cinica e spietata perché riuscì a capitalizzare praticamente tutte le occasioni costruite. Il risultato però fu bugiardo perché subimmo due gol nei minuti di recupero con la squadra all’arrembaggio alla ricerca del pareggio. Detto ciò, la capolista è forte, molto forte, ma non imbattibile".

Lei crede alla narrazione di una Giana in crisi? O pensa piuttosto a una flessione fisiologica?

"Credo poco a una crisi. Tutte le partite hanno una loro storia e nell’arco di una stagione ci sta di attraversare qualche momento di difficoltà, soprattutto dopo un girone di andata strepitoso. Forse la Giana ha accusato un leggero calo psico-fisico, oppure è subentrata una po’ di rilassatezza dovuta al corposo vantaggio che aveva accumulato… Detto ciò, resta uno squadrone. Il loro primo posto è meritatissimo".

C’è chi sostiene che la capolista sia Fall-dipendente: condivide?

"Tutti i giocatori della Giana sono forti: l’ossatura portante è quella della squadra che l’anno scorso militava in serie C e gli under sono molto interessanti; si tratta di un organico costruito molto bene. Certo, Fall è fortissimo, non a caso ha già realizzato 16 gol, ma la Giana è molto di più. Noi non dovremo sbagliare nulla".

Vuole lanciare un appello ai tifosi biancorossi, finora fin troppo tiepidi nei vostri confronti?

"Abbiamo bisogno del loro sostegno per caricarci; spiace vedere così poca gente allo stadio: un pubblico caloroso aiuterebbe tanto…".